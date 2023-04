Calcio, De Laurentiis incontra i tifosi: Napoli siamo noi

“Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!” E’ il tweet postato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che sorride circondato da una quindicina di tifosi azzurri, poco prima della partita al Maradona con il Verona. E’ di ieri la notizia della scorta assegnata a De Laurentiis proprio in seguito alle tensioni con una parte della tifoseria che nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan è rimasta in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio.