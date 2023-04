Calcio, De Laurentiis: La svolta positiva del Napoli? Aver cacciato le pecore nere

Roma, 4 apr. (LaPresse) – “Le chiavi di volta di questa stagione? Non aver avuto alcuna difficoltà a levare le pecore nere ha contribuito. Si può arrivare a scadenza e scegliere di andare via se non ci si sente partenopei. Credo che i giovani che abbiamo oggi si siano resi conti di essere un corpo unico. Finalmente siamo in undici o ventidue, piuttosto che essere in 3 o 5 a e essere partenopei”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno al Coni ‘Il futuro degli stadi in Italia’, facendo riferimento al mercato.