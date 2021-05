Calcio: De Santis, ‘Var a Benevento? Importante prendere la decisione giusta, sempre’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ritengo che il Var debba essere utilizzato per correggere qualsiasi tipo di errore che un arbitro commette durante una partita. Per quanto riguarda Benevento, la cosa importante è che si sia presa la decisione giusta”. Lo ha detto l’ex arbitro Massimo De Santis all’Adnkronos, in merito alla partita tra Benevento e Cagliari, in cui alle streghe è stato negato un rigore. “Oggi non possiamo permetterci -ha proseguito De Santis- che da casa lo spettatore veda una cosa e l’aribitro un’altra, ma resto fiducioso in merito al lavoro che l’Aia sta facendo a tale proposito”. Sullo sfogo del presidente Vigorito ha aggiunto: “giusto fino a quando non c’è uniformità di giudizio”.