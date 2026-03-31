Calcio, De Zerbi al Tottenham: accordo quinquennale

Roma, 31 mar. (askanews) – Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham Hotspur. Dopo settimane di trattative, il tecnico italiano ha accettato l’incarico immediato con un contratto quinquennale, con l’obiettivo di salvare il club londinese dalla retrocessione e avviare un nuovo ciclo dalla prossima stagione.

L’intesa prevede un ingaggio molto elevato, intorno ai 12 milioni di sterline annui (circa 14 milioni di euro), che lo colloca tra gli allenatori più pagati della Premier League.

De Zerbi arriva in una situazione delicata: il Tottenham è a ridosso della zona retrocessione con poche giornate ancora da giocare e non vince da mesi. Il tecnico avrà quindi una doppia missione: centrare la salvezza nell’immediato e poi ricostruire la squadra.

Oltre al ruolo in panchina, il club potrebbe affidargli anche responsabilità più ampie, sul modello del manager all’inglese, con maggiore peso nelle scelte tecniche e di mercato.