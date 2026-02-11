Calcio, De Zerbi-Marsiglia: risoluzione consensuale del contratto

Roma, 11 feb. (askanews) – De Zerbi e l’Olimpique Marsiglia si separano. Dopo il 5-0 subito contro il Psg e le polemiche che hanno preceduto e seguito il match di Ligue 1 finisce il rapporto fra l’ex allenatore di Sassuolo e Brighton e il club francese. Il Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta subita per 3-0 dal Briges nell’ultimo turno della fase campionato. Questo il comunicato:

“L’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo. A seguito di una consultazione che ha riunito tutte le parti interessate della direzione del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – è stato deciso di optare per un cambiamento alla guida della prima squadra. Una decisione collettiva, difficile, presa dopo un’approfondita riflessione nell’interesse del club per rispondere alle sfide sportive di questa fine di stagione”, prosegue il club. “L’Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua serietà, che hanno portato alla conquista del 2° posto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”, conclude il comunicato.