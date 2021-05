Calcio: Delio Rossi, ‘felice per Salernitana meritava di tornare in Serie A’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Mi fa molto piacere, sono felice che Salerno e la Salernitana tornino in Serie A 23 anni dopo la nostra impresa. La città, la società e i tifosi meritavano il ritorno tra le grandi del calcio italiano”. Delio Rossi commenta così all’Adnkronos la promozione della Salernitana in Serie A. Il tecnico romagnolo era in panchina nella stagione 1997/1998 quando i campani conquistarono per l’ultima promozione nella massima categoria del calcio italiano. “Sono rimato molto legato alla piazza di Salerno e mi auguro che l’anno prossimo riescano a salvarsi”, aggiunge Rossi.