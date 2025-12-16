Calcio, Dembélé miglior giocatore 2025, Donnarumma il portiere

Roma, 16 dic. (askanews) – Ousmane Dembélé è stato incoronato miglior giocatore del 2025. L’attaccante del Paris Saint-Germain, già vincitore del Pallone d’Oro, ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia dei The Best Fifa Football Awards 2025, in corso a Doha.

Serata di prestigio anche per Gianluigi Donnarumma, eletto miglior portiere dell’anno. L’estremo difensore azzurro ha superato una concorrenza di altissimo livello composta, tra gli altri, da Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer e Wojciech Szczesny. A decretare il vincitore è stata una giuria internazionale formata da commissari tecnici e capitani delle nazionali maschili, giornalisti specializzati e tifosi, che hanno espresso il loro voto sul sito ufficiale della Fifa. La short list dei candidati era stata selezionata da un panel di esperti sulla base delle prestazioni tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025.

Un’annata straordinaria per Donnarumma, culminata con il triplete conquistato con il Psg  campionato, Coppa di Francia e Champions League  prima del passaggio al Manchester City. “È un grande onore vincere questo prestigioso premio e ringrazio tutti coloro che hanno votato per me», ha dichiarato il portiere della Nazionale. «Sono orgoglioso di essere stato scelto davanti a portieri eccezionali, per i quali nutro grande rispetto”. Donnarumma ha poi aggiunto: “È stato un anno incredibile, che resterà a lungo nella mia memoria. Ora lavorerò per ottenere nuovi successi con il mio nuovo club”.

Il 2025 ha consacrato definitivamente il numero uno azzurro, inserito anche nel FifPro Men’s World 11 e vincitore del Trofeo Yashin. Donnarumma figura infatti nel miglior undici dell’anno insieme a Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes in difesa; Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri a centrocampo; Lamine Yamal e Dembélé in attacco.

A completare il dominio parigino è il premio di miglior allenatore assegnato a Luis Enrique. Alla guida del Psg, il tecnico spagnolo ha firmato una stagione storica, conquistando la prima Champions League del club, oltre a Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa Europea.