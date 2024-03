Calcio, dichiarazione d’amore di Kvara per Napoli: Felicissimo, tifosi davvero fantastici

“Sono felicissimo a Napoli perché i tifosi sono davvero fantastici. Amano così tanto il calcio e sono orgoglioso che mi trattino così bene. Il Napoli è una grande squadra con grandi leggende, Maradona ha giocato lì e non c’è nessuno di più grande. È anche una città fantastica e, secondo me, uno dei migliori club del mondo”. Così l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato dell’avventura napoletana a ‘Versus’ a margine dell’evento pubblicitario ‘Generation Pred’ di Adidas. A proposito di Maradona, i tifosi azzurro lo hanno soprannominato ‘Kvaradona’. “Maradona è il dio del Napoli. Essere paragonato a lui è così bello. Ma ovviamente non posso paragonarmi a lui – ha replicato – perché è uno dei migliori giocatori di tutta la storia. Naturalmente sono incredibilmente orgoglioso che i tifosi mi chiamino ‘Kvaradona’, significa molto per me”. Sulle emozioni della musica della Champions e come è cambiata la sua vita in questi ultimi due anni. “Per me è un sogno. Anche nei miei sogni non potevo immaginare che un giorno l’avrei ascoltato dal campo. Mi ha dato la motivazione per lavorare ancora più duramente di quanto faccio adesso. Tutti ti guardano e ti guardano come un esempio. Anche in Georgia i ragazzi mi adorano, quindi devo essere un modello per loro. Devo essere calmo, umile e cerco di dare il massimo in campo e anche fuori dal calcio”, ha concluso.