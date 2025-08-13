Calcio, Donnarumma saluta i tifosi del PSG: qualcuno mi ha escluso

Roma, 13 ago. (askanews) – Gigio Donnarumma saluta sul suo account Instagram gli “speciali tifosi” del Paris Saint Germain, dopo che la squadra allenata da Luis Enrique ha di fatto formalizzato la sua esclusione escludendolo dalla convocazione in vista dell’incontro con il Tottenham. “Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra”, scrive il portiere della nazionale italiana che si dice “deluso e amareggiato” per la decisione.

“Spero – dice ancora Donnarumma – di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des princes e salutarvi come meritate”.