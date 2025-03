Calcio, Dybala infortunato, fuori almeno un mese

Roma, 17 mar. (askanews) – Tegola per la Roma di Claudio Ranieri che, se da un lato continua nella sua marcia vincente verso l’Europa, perde Paulo Dybala uscito in lacrime (sostituito da Pisilli) per aver accusato un fastidio muscolare dopo un colpo di tacco, con appena 11 minuti messi a referto. Per la Joya gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Da valutare i tempi di recupero, ma dovrebbe stare almeno un mese fuori e saltare così il derby. Non sarà a disposizione nei prossimi giorni anche Devyne Rensch che, contro i sardi, aveva stretto i denti per non lasciare la squadra in 10 – Ranieri aveva finito i cambi – e giocando da infortunato gli ultimi minuti. Il terzino ha riportato la lesione dell’adduttore lungo sinistro.