Calcio: è fatta per Florenzi al Milan, domani visite mediche e firma

Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Alessandro Florenzi sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. È infatti arrivato, secondo quanto riporta Sky Sport, l’ok definitivo del fondo Elliot, ultimo tassello che mancava per la chiusura della trattativa. La dirigenza rossonera e quella della Roma, infatti, avevano già trovato l’accordo: prestito di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Dopo aver sistemato anche gli ultimi dettagli, quindi, Florenzi ha avuto il via libera per partire per Milano, dove è atteso già nella mattinata di domani per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. Dopo i prestiti al Valencia e al Paris Saint-Germain, l’esterno classe 1991 torna dunque in Italia ed è pronto a vestire la maglia del Milan.