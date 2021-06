Calcio: ecco I’m Zlatan, il film sulla vita di Ibrahimovic

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Un minuto di trailer, primissimo assaggio regalato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic. Scorre il countdown per l’uscita di “I am Zlatan”, film atteso in Svezia il prossimo 10 settembre e distribuito in Italia da Lucky Red. Si tratta della piccola ispirata dall’autobiografia del fuoriclasse svedese (“Io, Ibra”), pubblicata nel 2011 e scritta da David Lagercrantz insieme all’attaccante del Milan. L’anticipazione l’ha regalata proprio Zlatan attraverso i propri canali social, film atteso in autunno ma del quale ora conosciamo qualche passaggio: nei 60 secondi di trailer, infatti, scorrono alcuni momenti chiave della sua carriera dai primi calci al pallone alle giovanili nel Malmö fino al salto nell’Ajax.