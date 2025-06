Calcio, Euro U21: Italia fuori tra polemiche, Germania in semifinale

Roma, 23 giu. (askanews) – Cuore, orgoglio e un pizzico di rabbia. La Nazionale Under 21 saluta l’Europeo ai quarti di finale dopo una battaglia epica contro la Germania, persa 3-2 ai supplementari. Alla DAC Arena di Dunajska Streda succede di tutto: gli Azzurrini sbloccano la gara al 13′ della ripresa con l’ala del Burnley, Luca Koleosho, ma subiscono la rimonta tedesca firmata da Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda, al 23’st e da Nelson Weiper, centravanti del Magonza, al 42’st. Sotto di un gol e con due uomini in meno – fuori Wilfried Gnonto al 36’st e Mattia Zanotti al 45’st, entrambi per doppia ammonizione – l’Italia trova comunque la forza di pareggiare: è il neoentrato Giuseppe Ambrosino, al 45’+6st, a regalare l’illusione con un capolavoro su punizione. Ma ai supplementari arriva il colpo del definitivo ko, firmato dal centrocampista del Friburgo, Merlin Röhl, al 12′ del secondo mini-tempo. Finisce con gli Azzurrini a testa alta, applauditi dai 6.503 spettatori presenti. E sotto lo sguardo attento del neo-CT della Nazionale maggiore, Gennaro Gattuso, affiancato in tribuna dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli.

“Ringrazio i ragazzi per lo spettacolo che hanno offerto per 120 minuti – sottolinea il tecnico Carmine Nunziata -, giocando a calcio anche quando siamo rimasti in dieci e soprattutto quando siamo rimasti in nove. Non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato in questa partita e in questo biennio. C’è grande amarezza per il risultato, perché avremmo meritato di andare in semifinale”.