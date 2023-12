Calcio, Europa League: Roma e Milan ai playoff

Roma, 14 dic. (askanews) – Con l’ultima giornata della fase a gironi ormai in archivio, è quasi tutto pronto per conoscere parte del tabellone della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2023-24. Il sorteggio dei Playoff si terrà lunedì 18 dicembre a Nyon e vedrà coinvolte anche tre squadre italiane. L’Atalanta rientrerà però in gioco soltanto dagli ottavi di finale, avendo chiuso al 1° posto il proprio girone. Milan e Roma dovranno invece passare per i Playoff, con un’urna che potrebbe riservare qualche pericolo. I rossoneri sono stati “retrocessi” dalla Champions League, nonostante il successo col Newcastle, mentre i giallorossi hanno chiuso al 2° posto il loro girone. Andiamo allora a scoprire tutte le qualificate, sia agli ottavi che ai Playoff, e i potenziali pericoli per Milan e Roma. Queste le squadre interessate dal sorteggio:

Retrocesse dalla Champions League che vanno ai playoff Benfica (POR), Braga (POR), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Lens (FRA), Milan (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Young Boys (SUI) Le seconde classificate in Europa League che vanno ai PLayoff Friburgo (GER), Marsiglia (FRA), Qarabag (AZE), Rennes (FRA), Roma (ITA), Sparta Praga (CZH), Sporting Lisbona (POR), Tolosa (FRA) Prime classificate in Europa League che accedono agli ottavi Prime dei gironi, West Ham (ING), Brighton (ING), Rangers (Sco), Atalanta (Ita), Liverpool (Ing); Villarreal (Spa), Slavia Praga (Cec), Bayer Leverkusen (Ger)