Calcio, Europa League, Tottenham e Anderlecht a punteggio pieno

Roma, 3 ott. (askanews) – Questi i risultati delle partite pomeridiane della seconda giornata di Europa League:

SECONDA GIORNATA Ferencvarosi-Tottenham 1-2, Lazio-Nizza 4-1, Maccabi Tel Aviv-Midtjylland 0-2, Olympiakos-Sporting Braga 3-0, Qarabag-Malmoe 1-2, Real Sociedad-Anderlecht 1-2, Rigas-Galatasaray 2-2, Slavia Praga-Ajax 1-1, Hoffenheim-Dinamo Kiev 2-0

Giovedì 3 ottobre ore 21.00: Athletic Bilbao-AZ Alkmaar, Besiktas-Eintracht Francoforte, Elfsborg-Roma, Porto-Manchester United, Twente-Fenerbahçe, PAOK Salonicco-FCSB Bucarest, Rangers-Lione, Union Saint-Gilloise, Bodø/Glimt, Viktoria Plzen-Ludogorets

Classifica: LAZIO (Ita), Totthenam (Ing), Anderlecht (Bel) 6, Ajax (Ola), Galatasaray (Tur), Slavia Praga (Cec), Midtjylland (Dan), Hoffenheim (Ger) 4, FCSB Bucarest (Rom), Rangers (Sco), Olympique Lione (Fra), Az Alkmaar (Ola), Olympiacos (Gre), Bodo/Glimt (Nor), Fenerbahçe (Tur), Malmoe (Sve), Braga (Por) 3, Viktoria Plzen (Cec), Eintracht Francoforte (Ger), Twente (Ola), Athletic Bilbao (Spa), Manchester Utd (Ing), Real Sociedad (Spa), Rfs Riga (Let), Nizza (Fra) 1, Besiktas Istanbul (Tur), Dinamo Kiev (Ucr), Elfsborg (Sve), Ferencvarosi (Ung), Ludogorec (Bul), Maccabi Tel Aviv (Usr), Paok Salonicco (Gre), Porto (Por), Qarabag (Arm), Union Saint-Gilloise (Bel), 0

TERZA GIORNATA Mercoledì 23 ottobre ore 16:30: Galatasaray-Elfsborg, Sporting Braga-Bodø/Glimt Giovedì 24 ottobre ore 18.45: Eintracht Francoforte-Rigas, Midtjylland-Union Saint Gilloise, Ferencvarosi-Nizza, Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad, PAOK Salonicco-Viktoria Plzen, Qarabag-Ajax, Roma-Dinamo Kiev Giovedì 24 ottobre ore 21:00 Athletic Bilbao-Slavia Praga, Porto-Hoffenheim, Twente-Lazio, Fenerbahçe-Manchester United, Lione-Besiktas, Malmoe-Olympiakos, Anderlecht-Ludogorets, Rangers-FCSB Bucarest, Tottenham-AZ Alkmaar

Le prime otto classificate accederanno automaticamente agli ottavi di finale a eliminazione diretta. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto se la giocheranno ai play-off e si batteranno per un posto nel turno successivo. Da lì in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta fino alla finale del 25 maggio, che si terrà al San Mames di Bilbao, in Spagna