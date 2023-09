Calcio femminile, il Napoli riceverà domani il trofeo per la vittoria della Serie B

Prima di dare il via alla nuova stagione, che si aprirà domenica alle 15 con la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia in casa della Res Women, il Napoli riceverà dalla presidente della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari il trofeo per la vittoria del campionato di Serie B 2022/23.La premiazione si terrà domani alle 11 a Napoli, nella Sala del Capitolo in San Domenico Maggiore, nel corso dell’evento organizzato per presentare la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A e per svelare le nuove maglie gara. Saranno presenti il presidente del club Alessandro Maiello, il presidente onorario Raffaele Carlino, l’assessore allo sport del comune di Napoli Emanuela Ferrante e il presidente della commissione sport Gennaro Esposito, oltre al delegato allo sport della città metropolitana Sergio Colella.