Calcio, festa scudetto Inter con gli eroi della prima stella

Roma, 19 mag. (askanews) – E’ il giorno della festa a San Siro. Festa scudetto prima del match con la Lazio davanti ai tifosi nerazzurri. L’ingresso in campo “attraversando” il tricolore numero 20. Prima della partita un tributo di San Siro ai giocatori dell’Inter della prima stella. Poi maxi coreografia che abbraccia tutto lo stadio e premiazione al fischio finale. In chiusura la musica di due tifosissimi nerazzurri, Ligabue e Tananai. C’è anche Sandro Mazzola, nel 1966 vinse con la sua Inter la prima stella. Con lui Cappellini e Bedin. Era la Grande Inter di Herrera che, nelle due stagioni precedenti, aveva trionfato due volte di fila in Coppa dei Campioni (1964 e 1965).