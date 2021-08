Calcio: Fifa, in 10 anni spesi 48,5 miliardi di dollari in trasferimenti internazionali

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – In dieci anni sono stati spesi 48,5 miliardi di dollari in trasferimenti internazionali. Lo rende noto un rapporto della Fifa sui trasferimenti internazionali nel calcio maschile che copre il periodo 2011-2020. Questo è lo studio più esaustivo fino ad oggi sugli ingaggi nel mondo del calcio. Il rapporto conferma l’aumento ininterrotto dell’attività nel mercato dei trasferimenti nell’ultimo decennio. Nel 2011 sono stati registrati 11.890 trasferimenti e nel 2019 è stato raggiunto un massimo di 18.079. In quel periodo sono stati effettuati un totale di 133.225 trasferimenti e incarichi internazionali e sono stati investiti 48,5 miliardi di dollari.