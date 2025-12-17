Calcio, FIFA, montepremi record per i Mondiali: 727 mln di dollari

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Consiglio della FIFA, riunito a Doha, ha approvato un contributo finanziario senza precedenti da 727 milioni di dollari da distribuire dopo la Coppa del Mondo 2026. La fetta più consistente  655 milioni  sarà destinata ai premi sportivi per le 48 nazionali partecipanti, con un incremento del 50% rispetto all’edizione precedente.

Il nuovo schema di distribuzione premia l’ampliamento del torneo e garantisce un sostegno economico significativo a tutte le federazioni qualificate. Le squadre eliminate nella fase a gironi (dal 33° al 48° posto) riceveranno 9 milioni di dollari ciascuna. Salgono a 11 milioni i premi per le nazionali eliminate ai sedicesimi (17°-32° posto), a 15 milioni per quelle fermate agli ottavi (9°-16°), e a 19 milioni per le eliminate ai quarti (5°-8°).

Più ricchi i premi per il podio: 27 milioni alla quarta classificata, 29 milioni alla terza, 33 milioni alla finalista sconfitta. Alla nazionale campione del mondo andranno 50 milioni di dollari.

A questi importi si aggiunge un contributo fisso di 1,5 milioni di dollari per ciascuna squadra a copertura dei costi di preparazione. In totale, ogni federazione partecipante avrà la garanzia di incassare almeno 10,5 milioni di dollari, a conferma della strategia FIFA di rafforzare la sostenibilità economica del calcio internazionale nell’era del Mondiale a 48 squadre.

