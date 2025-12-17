Calcio, FIFA, montepremi record per i Mondiali: 727 mln di dollari

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Consiglio della FIFA, riunito a Doha, ha approvato un contributo finanziario senza precedenti da 727 milioni di dollari da distribuire dopo la Coppa del Mondo 2026. La fetta più consistente 655 milioni sarà destinata ai premi sportivi per le 48 nazionali partecipanti, con un incremento del 50% rispetto all’edizione precedente.
Il nuovo schema di distribuzione premia l’ampliamento del torneo e garantisce un sostegno economico significativo a tutte le federazioni qualificate. Le squadre eliminate nella fase a gironi (dal 33° al 48° posto) riceveranno 9 milioni di dollari ciascuna. Salgono a 11 milioni i premi per le nazionali eliminate ai sedicesimi (17°-32° posto), a 15 milioni per quelle fermate agli ottavi (9°-16°), e a 19 milioni per le eliminate ai quarti (5°-8°).
Più ricchi i premi per il podio: 27 milioni alla quarta classificata, 29 milioni alla terza, 33 milioni alla finalista sconfitta. Alla nazionale campione del mondo andranno 50 milioni di dollari.
A questi importi si aggiunge un contributo fisso di 1,5 milioni di dollari per ciascuna squadra a copertura dei costi di preparazione. In totale, ogni federazione partecipante avrà la garanzia di incassare almeno 10,5 milioni di dollari, a conferma della strategia FIFA di rafforzare la sostenibilità economica del calcio internazionale nell’era del Mondiale a 48 squadre.