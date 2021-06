Calcio: Figc, dopo un anno e mezzo tornano in campo le nazionali giovanili

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – Anche le Nazionali giovanili ritornano in campo. Dopo circa un anno e mezzo di inattività dovuta alla pandemia, inizieranno domani (4 giugno) con gli Azzurrini della Under 18 (clicca per i convocati) guidata Carmine Nunziata affronterà i pari età dell’Austria. La partita amichevole si giocherà alle 15 presso lo stadio ‘Gino Colaussi’ di Gradisca d’Isonzo. Le due Nazionali giovanili si sono incontrate 24 volte e il bilancio finale è di 11 vittorie per gli Azzurrini, 6 pareggi e 7 sconfitte.