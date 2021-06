Calcio: Figc, Gravina prosegue in Friuli Venezia Giulia incontri con comitati regionali (2)

(Adnkronos) – “Alla vigilia della riforma complessiva del sistema calcio – ha affermato Gravina, ringraziando per l’accoglienza – è doveroso da parte mia rivolgermi ai rappresentanti della base della piramide calcistica per avere indicazioni e suggerimenti che non siano solo incentrati sulla dimensione economica delle serie professionistiche. Il patrimonio di passione e di volontariato del calcio dilettantistico e giovanile rappresenta il valore che non dobbiamo disperdere. Il calcio nei territori è un presidio per le Comunità di riferimento, per questo va sostenuto come stiamo facendo: con contributi diretti di circa 20 milioni di euro, sbloccando pratiche bloccate da anni che riguardano la mutualità, facilitando la modifica di norme e regolamenti, rifondendo le tasse di iscrizione per l’attività che non è stata svolta, rivendicando e ottenendo un piano concreto di sostegni dalle istituzioni”.