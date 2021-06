Calcio: Figc, Gravina prosegue in Friuli Venezia Giulia incontri con comitati regionali

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – Prosegue in Friuli Venezia Giulia la serie di incontri voluti dal presidente della Figc Gabriele Gravina con i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e con i coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico. Il numero uno del calcio italiano si è nuovamente immerso nella realtà dei territori e nelle esigenze del calcio di base, ascoltando le preoccupazioni e le problematiche, tra le quali la crisi economica perdurante, l’ineludibile esigenza di formazione per i dirigenti, il decentramento amministrativo, la cosiddetta riforma dello sport e la sburocratizzazione dei processi. È stata l’occasione utile per far sentire la vicinanza dalla Federazione e la migliore opportunità per presentare nel dettaglio i provvedimenti di sostegno varati dalla Federazione in un momento tanto complicato.