Calcio, fioccano verdetti in Europa: Dortmund fa harakiri e perde il titolo, conferme per Psg e Benfica

Dal Napoli al Benfica: i 10 principali campionati europei hanno ora tutti il loro campione. L’ultimo turno di maggio ha portato la grande sorpresa in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund ha fatto harakiri pareggiano 2-2 in casa con il Magonza e regalando l’11mo Meisterschale consecutivo al Bayern Monaco che ha vinto in extremis per 2-1 a Colonia e dopo appena una settimana ha controsorpassato i rivali gialloneri (pari punti ma miglior differenza reti). Nessuna sorpresa in Ligue 1 dove al Paris Saint-Germain e’ bastato un pareggio a Strasburgo per conquistare in nono titolo nelle ultime 11 stagioni, il secondo consecutivo. Il Benfica si e’ laureato per la 38ma volta campione di Portogallo battendo per 3-0 Santa Clara nell’ultima giornata e tenendo a distanza di due punti i campioni in carica del Porto. Nelle ultime settimane erano stati assegnati i titoli in Premier League (Manchester City), in Olanda (Eredivisie al Feyenoord che ha staccato di 8 punti il Psv a due giornate dal termine) e in Grecia (Aek Atene). Campioni da tempo, oltre al Napoli in Italia, il Barcellona nella Liga, il Celtic in Scozia e lo Young Boys che in Svizzera ha interrotto quattro anni di dominio incontrastato dello Zurigo.