Calcio, Fiorentina, fatta per Brescianini in viola

Roma, 8 gen. (askanews) – La Fiorentina ha chiuso il suo secondo acquisto invernale, dopo l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Manor Solomon. In queste ore infatti, dopo il pareggio di ieri contro la Lazio, il club viola ha chiuso con l’Atalanta la trattativa per il centrocampista Marco Brescianini. Per la Fiorentina si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo con la salvezza per circa 12 milioni di euro bonus compresi. In attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell’area tecnica, così, la Fiorentina continua nel proprio lavoro di rimodellamento della rosa seguendo anche le indicazioni date da Paolo Vanoli.