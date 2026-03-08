Calcio, Fiorentina-Parma 0-0: pari senza emozioni al Franchi

Roma, 8 mar. (askanews) – Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma. Lo 0-0 muove leggermente la classifica dei viola, che lasciano il terzultimo posto anche grazie alla sconfitta della Cremonese a Lecce, ma il punto non basta a placare i fischi dei tifosi a fine gara.

Partita bloccata fin dall’inizio, con ritmi bassi e poche occasioni. La Fiorentina prova a fare la partita ma sviluppa un possesso palla lento e prevedibile, spesso affidato a cross per Piccoli. Il Parma si difende con ordine e prova a colpire negli spazi: l’occasione più pericolosa del primo tempo arriva al 44′, quando Keita sfiora il palo con un destro dal limite.

Nella ripresa i viola partono con maggiore aggressività e costruiscono due opportunità in avvio: prima Fagioli, servito da Mandragora, conclude addosso al portiere Corvi, poi Piccoli viene murato sotto porta da Delprato. Con il passare dei minuti la squadra di Vanoli continua a spingere ma senza trovare precisione negli ultimi metri.

Il Parma gestisce con ordine e nel finale prova anche a rendersi pericoloso con Oristanio, fermato da un fallo di Dodò che costa l’ammonizione al brasiliano. Dalla punizione nasce un brivido per la difesa viola, sventato da Ranieri.

Nei minuti di recupero prevale la prudenza, con la Fiorentina che evita rischi e porta a casa un pareggio che consente almeno di guadagnare un punto sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno è in programma lo scontro diretto con la Cremonese, sfida che potrebbe pesare molto nella corsa salvezza.