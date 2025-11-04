Calcio, Fiorentina: Pioli esonerato squadra a Galloppa

Roma, 4 nov. (askanews) – Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Lo ha comunicato la Fiorentina. Squadra affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa. “ACF Fiorentina scrive la società viola – comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Daniele Galloppa”.

Per il futuro la Fiorentina ha avuto contatti con Paolo Vanoli dopo la sconfitta di domenica al Franchi col Lecce. Sull’allenatore (attualmente ancora sotto contratto col Torino) c’è anche il Genoa che deve scegliere in queste ore il sostituto di Vieira. Nelle ultime ore aveva preso piede la pista che porta a Roberto D’Aversa (che ha recentemente rescisso il contratto con l’Empoli dopo l’addio in estate) ma, forse anche alla luce degli umori della piazza, la società ha preferito prendersi del tempo per scegliere al meglio il nuovo allenatore. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Galloppa

Classe 1985, centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma. Ha vestito in carriera anche le maglie di Siena, Parma, Modena, Cremonese e Carrarese. Da giocatore vanta due presenze in Nazionale maggiore. Una carriera condizionata dagli infortuni che si è conclusa nel 2018 quando ha deciso di dedicarsi a quella di allenatore. Un’esperienza sulla panchina del Santarcangelo in Serie D e poi quelle alla guida dell’U17 della Vis Pesaro (2019/20) Prima dell’approdo alla Fiorentina nel 2021. Inizia anche lì dalla U17 e, nel luglio 2023 viene promosso alla guida della Primavera al posto di Alberto Aquilani. Vanta una finale scudetto Primavera (persa contro l’Inter).