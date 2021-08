Calcio: Flachi, ‘Vlahovic via dalla Fiorentina? Rinunciare a 70/80 mln non è facile’

Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – “Penso che sarà un campionato equilibrato. C’è un blocco di sei-sette squadre, le solite, che per me partono tutte alla pari. E subito dietro ci metto la Fiorentina”. Anche se parte Vlahovic? “Rinunciare a 70-80 milioni non è facile, mi auguro che in caso di cessione la società abbia già pensato a un’alternativa ugualmente importante. Italiano merita una squadra competitiva”. Lo dice l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi in un’intervista a ‘Repubblica’.