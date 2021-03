Calcio: Fonseca, ‘squadra sta bene, conquistati tre punti importanti’

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “E’ importante aver conquistato questi tre punti. Abbiamo qualche giocatore più stanco ma stiamo bene fisicamente. E’ stata una buona partita anche se non abbiamo creato tanto”. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, commenta così il successo per 1-0 sul Genoa che tiene i giallorossi pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. “E’ importante pensare partita dopo partita. Dobbiamo migliorare con le grandi, ma oggi vale comunque tre punti. Ci sono sette squadre che vogliono entrare in Champions e noi vogliamo rimanere in questa lotta fino alla fine”, conclude Fonseca in conferenza stampa al termine del match.