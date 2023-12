Calcio, furia Thiago Motta contro il Var

Roma, 3 dic. (askanews) – Arbitri nella bufera. Dopo Mourinho anche Thiago Motta attacca il direttore di gara. A finire nel mirino il Var Nasca, reo di aver richiamato Doveri al monitor in pieno recupero (100esimo minuto) per assegnare il rigore dell’1-1 al Lecce. “Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa concedendo poco al Lecce. Siamo andati in vantaggio e continuato a giocare, poi alla fine un episodio del genere in cui ci perde solo il nostro calcio. Se Doveri decide di lasciar giocare… Abbiamo lasciato la possibilità al VAR e Nasca di combinare il suo… Sono sfortunato con lui, ricordo anche cosa fece in Spezia-Lazio o quello che è successo a Torino. Bene che parliamo del VAR, ma è un’arma che va utilizzata bene. C’è frustrazione, i ragazzi non meritavano il pareggio dopo una partita così. Un episodio che ci porta rammarico ma non ci toglie la forza e la voglia di continuare a fare bene il nostro lavoro, nonostante il VAR… A Torino non ha detto niente Nasca, perché oggi sì? Non voglio scuse comunque, oggi serviva solo che la partita fosse finita prima, perché in effetti era finita”.

In ogni caso Thiago Motta elogia i suoi: “Abbiamo fatto una grande partita, non dobbiamo demoralizzarci. La partita fatta è nel complesso importante. Certi episodi non sono normali. Adesso dobbiamo digerire la frustrazione, pensare a Salerno e fare un’altra grande gara”.