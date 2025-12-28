Calcio, Gasperini: “Dovbyk out, si parla troppo di mercato”

Roma, 28 dic. (askanews) – La Roma, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, si prepara a tornare in campo nel posticipo della 17ª giornata di Serie A contro il Genoa di Daniele De Rossi, domani sera allo Stadio Olimpico. Alla vigilia della sfida cruciale per la rincorsa al quarto posto, il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato il match nella conferenza stampa tenuta oggi alle 13:30 al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Gasperini ha spiegato come sia andata la settimana di lavoro e fatto il punto sugli infortuni: “Abbiamo potuto lavorare, pur con qualche situazione influenzale che circola in questo momento. Per il resto siamo quelli lì. La difficoltà più grande resta quella legata a Hermoso, che dobbiamo ancora valutare per domani. Ha questa forma di pubalgia, diciamo così, e dobbiamo capire se potrà giocare o meno”. Sul fronte attacco, il tecnico ha confermato che Dovbyk non sarà convocato perché non è ancora pronto ed è fuori per un problema che lo tiene fermo da tempo.

Nel corso della conferenza, Gasperini ha parlato anche della questione mercato, sottolineando come il protrarsi delle trattative possa influenzare l’attenzione dei calciatori: “Non voglio tornare a luglio e agosto, quando abbiamo già evitato di parlare di mercato. Domani dobbiamo giocare contro il Genoa, una partita tosta”.

Gasperini ha voluto inoltre ricordare il rapporto con il Genoa, club dove ha vissuto otto anni bellissimi, mettendo in luce la capacità della società ligure di valorizzare giovani e giocatori importanti e l’attaccamento dei tifosi rossoblù.

Infine, il tecnico giallorosso ha chiarito che, nonostante le difficoltà e le assenze, l’atteggiamento della squadra non è mai mancato: “Anche la partita con la Juventus lo ha dimostrato, sia nel primo tempo sia nel finale di gara, quando la squadra ha comunque provato a recuperare il risultato. A livello di atteggiamento e di comportamento, fino adesso la Roma è sempre stata al top”.