Calcio, Gasperini: “Malen? Abbiamo preso uno forte”

Roma, 17 gen. (askanews) – E’ il ricordo di Rocco Commisso che apre la conferenza stampa di Giampiero Gasperini alla vigilia di Torino-Roma. “La sua scomparsa ha fatto sensazione. Al di là della rivalità sportiva, ci sono momenti in cui la vita va oltre il calcio. Dispiace molto, soprattutto per una società che è stata così colpita da tragedie negli ultimi anni”. Il tecnico ha poi ricordato anche la risoluzione contrattuale di Edoardo Bove, destinato a ripartire dall’Inghilterra: “Questa almeno è una notizia positiva, finalmente torna a giocare a calcio”.

Sul momento della squadra, Gasperini ha spiegato come la Roma stia ritrovando continuità dopo settimane complicate: “Stiamo meglio rispetto a fine dicembre e gennaio. È rientrato Ndicka, abbiamo smaltito squalifiche importanti e recuperiamo Pellegrini. Probabilmente rientrerà anche Ferguson”. In vista del Torino, il tecnico ha sottolineato come il campionato offra subito l’occasione di ripartire: “Arriviamo da buoni risultati e da una classifica positiva, sarà un’altra partita”.

Ampio spazio al mercato e ai nuovi arrivi. Gasperini ha distinto le due operazioni: una in prospettiva e una di immediato impatto, quella di Malen. “È un nazionale olandese, un’operazione nata da una coincidenza ma chiusa in pochissimo tempo. È un giocatore importante, con le caratteristiche giuste. Sono convinto che farà molto bene”. Sull’inserimento dell’attaccante, ha aggiunto che avrà bisogno di un po’ di tempo ma che il suo ruolo ideale è quello di centravanti, vicino alla porta.

Rispondendo a una domanda sulla presenza di molti giovani in rosa, Gasperini ha chiarito la linea del club: “Non si può vincere solo con gli under 23. C’è uno zoccolo duro competitivo, poi la società guarda anche al futuro. Serve costruire qualcosa che abbia continuità e non venga bruciato ogni anno”.

Sul Torino e sul tecnico Baroni, Gasperini ha espresso stima: “Ha sempre fatto un ottimo lavoro, ha dimostrato valore sia con i giovani sia nelle prime squadre. Il Torino è una squadra completa, mi aspetto una partita simile a quella recente, che a me è piaciuta anche se il risultato non ha soddisfatto”.

Tra i singoli, il tecnico ha parlato della duttilità di Soulé, della crescita di Ndicka dopo la Coppa d’Africa e delle qualità di El Aynaoui, definito “un centrocampista affidabile in entrambe le fasi, maturo e intelligente”. In chiusura, sulle insidie del match, Gasperini ha ribadito l’obiettivo: “Ogni partita ha una storia a sé. Speriamo di avere anche qualche episodio a favore. Arriviamo motivati e vogliamo ottenere un risultato”.