Calcio, Gasperini: “Scudetto? Tutti liberi di sognare”

Roma, 12 nov. (askanews) – Il primo posto della Roma dopo undici giornate alimenta il sogno scudetto anche nei pensieri di Gian Piero Gasperini, il grande artefice della partenza boom dei giallorossi. “Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento”, ha detto il tecnico al TG1 in un’intervista che andrà in onda integralmente nell’edizione di questa sera.

Il tecnico della capolista lo dice col sorriso di chi è soddisfatto di come la squadra abbia recepito le sue idee e magari con la speranza che a gennaio arrivi anche qualcosa dal mercato. L’importante, però, è che oltre ai tifosi anche la squadra ci creda. “Quello sicuramente, la squadra, i giocatori, con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita – ha aggiunto Gasperini -. Siamo solamente all’inizio del percorso. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”.