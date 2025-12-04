Calcio, Gatti operazione riuscita: rientro a gennaio

Roma, 4 dic. (askanews) – Operazione riuscita per Federico Gatti, che questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Il difensore della Juventus si era infortunato martedì sera, nel secondo tempo della partita di Coppa Italia giocata e vinta dai bianconeri contro l’Udinese. Gatti si era presentato il giorno dopo al J Medical con le stampelle, per gli esami, da lì la decisione di operarsi. Intervento effettuato questa mattina a Nantes, in Francia, e percorso di riabilitazione già iniziato. Spalletti non potrà contare su di lui per almeno un mese: il rientro è previsto a gennaio inoltrato.

“Questa mattina -si legge nella nota pubblicata dal club bianconero -Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”.