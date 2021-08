Calcio: Gazidis chiama Pioli e i giocatori, ‘orgoglioso di voi’

Milano, 29 ago. – (Adnkronos) – Una videochiamata per mostrare la sua vicinanza alla squadra a poche ore dalla sfida di San Siro contro il Cagliari, che segnerà anche il ritorno dei tifosi rossoneri allo stadio. L’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha parlato con Pioli, il suo staff tecnico e i suoi ragazzi e li ha ringraziati per il sostegno e i messaggi arrivati da tutti, che gli hanno trasmesso una grande energia. Li ha rassicurati sulla sua condizione di salute e sul fatto che le terapie che sta affrontando stiano procedendo bene. In queste settimane l’ad sta lavorando a distanza, ed è forte il desiderio e la convinzione di poter tornare presto a Milano.