Calcio, Genoa-Cagliari 3-0, rossoblù travolgenti

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Genoa torna a vincere a Marassi e lo fa con un netto 3-0 contro il Cagliari, agganciando i sardi a quota 19 punti in classifica. Decisive le reti di Colombo nel primo tempo e quelle di Frendrup e Ostigard nella ripresa, arrivate nel giro di due minuti e capaci di chiudere definitivamente il match.

La squadra rossoblù parte forte e passa in vantaggio già al 7′: Malinovskyi imbuca in profondità, Colombo si libera della marcatura e batte Caprile di sinistro, confermando il suo ottimo momento di forma. Il Cagliari prova a reagire con Palestra, Adopo ed Esposito, ma trova sulla sua strada un attento Leali, protagonista di almeno tre interventi decisivi, compresa una punizione di Esposito e una conclusione ravvicinata di Luvumbo.

Nella ripresa il Genoa controlla e colpisce. Al 75′ Frendrup trova il primo gol stagionale in campionato con un sinistro potente da fuori area, deviato da Prati e imparabile per Caprile. Passano appena due minuti e arriva il tris: difesa del Cagliari in affanno, Martin pennella un pallone che Ostigard gira di testa in rete, con il Var che conferma la regolarità del gol.

Nel finale il Cagliari non riesce a riaprire la partita, mentre Marassi accompagna con i cori il ritorno al successo interno del Genoa, che non vinceva in casa dal 29 novembre. Una serata convincente per la squadra di Gilardino, solida dietro e cinica davanti, che ritrova entusiasmo e punti pesanti nella corsa salvezza.