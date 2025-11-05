Calcio, Genoa: è il giorno di De Rossi

Roma, 5 nov. (askanews) – Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore al posto di Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione difficile. L’ex tecnico della Roma è atteso in città già nella giornata di oggi per iniziare la sua avventura: domani dirigerà il primo allenamento, mentre domenica 9 novembre, alle ore 15, farà il suo esordio contro la Fiorentina al Ferraris.

Per De Rossi si tratta della terza esperienza da allenatore dopo Spal e Roma. Finora ha collezionato 47 panchine tra tutte le competizioni, con un bilancio di 17 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte. In Serie A le sue partite sono state 22: 10 vinte, 7 pareggiate e 5 perse.

Curiosità: contro il Genoa aveva già vissuto la sua seconda panchina in carriera, nell’ottobre 2022 con la Spal, in Coppa Italia. Vinsero i rossoblù con un gol di Gudmundsson. Da giocatore, invece, De Rossi aveva affrontato il Grifone tre volte con la Roma, ottenendo una vittoria e un pareggio.

Nel frattempo, il Genoa ha ritrovato il sorriso in campionato grazie al successo per 1-2 sul Sassuolo, firmato da Ostigard nei minuti di recupero e conquistato con la coppia Murgita-Criscito in panchina. Ora tocca a De Rossi provare a dare continuità al rilancio rossoblù.