Calcio, Genoa-Pisa 1-1: a Colombo risponde Leris

Roma, 3 gen. (askanews) – Finisce in parità (1-1) tra Genoa e Pisa al Ferraris una partita che il Genoa aveva a lungo in mano. I rossoblù costruiscono di più nei 90 minuti, sbloccano il match con un gran gol di Colombo e spingono anche nella ripresa, ma un pasticcio difensivo tra Leali e Vasquez rimette in corsa il Pisa e cancella i tre punti alla squadra di Daniele De Rossi.

Il Genoa parte forte, tiene il pallino del gioco e trova il vantaggio al 12′: Colombo scarica un siluro rasoterra da fuori area che batte Semper. Il Pisa prova a reagire e cresce col passare dei minuti: Leris sfiora il gol con una traversa, poi al 32′ arriva l’1-1 proprio con Leris, favorito da un’uscita confusa di Leali ostacolata da Vasquez.

Nella ripresa il Genoa aumenta i giri del motore, soprattutto dopo l’ingresso di Ekhator, crea occasioni (clamorosa quella di Thorsby di testa) e resta stabilmente nella metà campo avversaria. Il Pisa soffre ma resiste, difende con ordine e porta a casa un punto prezioso. Nel finale assalto rossoblù, ma senza il colpo decisivo.

Un pareggio che lascia più rimpianti al Genoa, per mole di gioco e occasioni, e che premia la tenuta del Pisa, bravo a restare in partita nonostante le difficoltà.