Calcio, Genoa-Verona 2-1: prima vittoria per De Rossi

Roma, 29 nov. (askanews) – Sorride il Genoa di Daniele De Rossi che batte il Verona in rimonta 2-1. È il Verona a spingere di più, rendersi pericoloso e a trovando il gol del vantaggio con una ribattuta vincente di Belghali. Il gol nasce da un errore di Østigård, che si lascia vincere dal pressing da Mosquera. I padroni di casa, tuttavia, non demordono e riacciuffano la gara con Lorenzo Colombo. L’attaccante rossoblù, imbeccato con una palla alta di Vitinha, non lascia scampo a Montipò dal centro dell’area.

Tutt’altro Genoa nella ripresa, che soffre, soprattutto dopo il gol, e porta a casa una vittoria preziosissima. Rossoblù più pericolosi in avvio, soprattutto con Vitinha, al quale viene annullata anche una rete per fuorigioco al 50esimo. Ciononostante, i padroni di casa aumentano la pressione e, dopo il palo colpito da Østigård, vanno in vantaggio con Thorsby al 62esimo. Il norvegese capitalizza un gran cross verso l’area di Ellertsson e insacca alle spalle di un incolpevole Montipò. Nel finale forcing del Verona, vicino al pari prima con Orban e poi con Giovane.