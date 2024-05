Calcio, Giroud saluta il Milan: “Vado in Mls”

Roma, 13 mag. (askanews) – “Sono qui per dirvi che sto per giocare le mie ultime due partite al Milan”. Olivier Giroud ha salutato sui social il club rossonero, dopo tre anni in cui ha collezionato 130 presenze e 48 reti, vincendo da protagonista lo scudetto nella stagione 2021/22. Come vi abbiamo anticipato già da diversi giorni, il francese è pronto a sbarcare negli Stati Uniti, al Los Angeles FC: “Continuerò la mia carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in questi tre anni. E’ il momento giusto per annunciare la mia partenza. Sono un po’ emozionato, la mia storia con il Milan finisce quest’anno, ma questo club rimarrà per sempre nel mio cuore”.