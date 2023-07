L’Al-Hilal continua ad insidiare il nigeriano del Napoli Victor Osimhen. Secondo L’Equipe, infatti, il club campione d’Italia ha detto no a due offerte del club saudita per l’attaccante, una da 120 e una da 140 milioni di euro. Intanto, il club partenopeo, dopo aver detto no agli arabi, punta al rinnovo del contratto con il calciatore con l’agente che sta trattando con De Laurentiis il prolungamento.