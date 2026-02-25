Calcio, gli arbitri per la Serie A: Sozza per Roma-Juventus

Roma, 25 feb. (askanews) – Sarà Simone Sozza l’arbitro designato per Roma-Juventus, in programma all’Olimpico domenica alle 20.45. Massa invece dirigerà Cremonese-Milan. Per Inter-Genoa c’è Fabbri. Colombo arbitrerà il Napoli, di scena a Verona sabato alle ore 18.

Questo il quadro completo dei direttori di gara per la 27ªgiornata di Serie A: Parma – Cagliari (venerdì 27 febbraio ore 20.45): Massimi Como-Lecce (sabato 28 febbraio ore 15): Fourneau Verona-Napoli (sabato 28 febbraio ore 18): Colombo Inter-Genoa (sabato 28 febbraio ore 20.45): Fabbri Cremonese-Milan (domenica 1 marzo ore 12.30): Massa Sassuolo-Atalanta (domenica 1 marzo ore 15): Marchetti Torino-Lazio (domenica 1 marzo ore 18): Abisso Roma-Juventus (domenica 1 marzo ore 20.45): Sozza Pisa-Bologna (lunedì 2 marzo ore 18.30): Feliciani Udinese-Fiorentina (lunedì 2 marzo ore 20.45): Pairetto Attenzione, però, anche alla B. Due nomi rubano l’occhio. Il primo è quello di La Penna, designato per Sudtirol-Venezia: l’arbitro della sezione di Roma 1 tornerà ad arbitrare dopo un turno di stop successivo alle polemiche del derby d’Italia. Mentre non sarà fermato Piccinini, nonostante le polemiche del match di San Siro tra Milan e Parma (il gol di Troilo dopo il blocco di Valenti su Maignan e un rigore non dato a Loftus-Cheek, gli episodi più discussi). Sarà il quarto uomo in Spezia-Reggiana. Stop invece per Chiffi dopo Atalanta-Napoli.