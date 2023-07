In tanti hanno acclamato Osimhen e qualcuno ha indossato perfino la maglia di Maradona. L’Alto Sangro si colora d’azzurro per il ritiro estivo del Napoli campione d’Italia. La squadra di Rudi Garcia e tutto lo staff sono sbarcati nel primo pomeriggio a Rivisondoli, all’Hotel Aqua Montis, il solito quartier generale azzurro, dove la squadra alloggerà per le prossime due settimane, fino al 12 agosto. Una coda interminabile di auto ha accompagnato l’arrivo della squadra. Tifosi, automobilisti e giornalisti hanno assistito alla comparsa dei campioni all’altezza del bivio di Rivisondoli, vista l’ordinanza di chiusura del traffico veicolare e le disposizioni sulla sicurezza. Il ritiro entrerà nel vivo alle 18 con il primo allenamento a porte aperte previsto nello stadio Patini di Castel Di Sangro. La cittadina diventa una piccola Napoli tra tricolori affissi, addobbi e bandiere.