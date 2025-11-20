Calcio, Gravina: “Andremo ai Mondiali, sono ottimista”

Roma, 20 nov. (askanews) – “Sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo”. Così il presidente della Figc, Gabriele GRavina, prima del sorteggio dei playoff mondiali. “Io – continua – devo essere ottimista necessariamente altrimenti corriamo il rischio di entrare in una crisi depressiva. Il calcio non è quello di di vent’anni fa o di trent’anni fa, è cambiato oggi si può vincere, ma si può perdere contro tutti”.