Calcio: Gravina, ‘contratto Mancini inferiore a un club, ha scelto di continuare lavoro’

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Non è facile per un allenatore legarsi ad una nazionale, la quotidianità è importante per chi ha il calcio e il campo nelle vene, noi abbiamo fatto in modo che questa nostalgia potesse essere superata dagli eventi. Ci saranno tantissimi appuntamenti. Tante società di A non sono particolarmente felici ma abbiamo un calendario molto articolato e Mancini ha superato questa sorta di nostalgia perché l’entusiamo che in questo momento accompagna la Nazionale, il suo lavoro e quello del suo staff, credo sia un messaggio importante che merita di essere coltivato”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina sul rinnovo di contratto di Roberto Mancini.