Calcio: Gravina, ‘Europeo in sede unica? Voci infondate, pronti a ospitare primo match’

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “Europeo in sede unica? Sono voci infondate, molte Nazioni sono in vantaggio sui vaccini rispetto al nostro Paese ma siamo convinti che recupereremo terreno, abbiamo fiducia nelle autorità di governo”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, smentisce l’ipotesi di un Europeo di calcio 2021 in una sede unica. “Abbiamo rassicurazioni da parte della Uefa sulla conferma di un Europeo itinerante così come deciso in origine. Il 5 o 6 aprile ci confronteremo con le federazioni e faremo un punto definitivo. Noi siamo pronti per ospitare la prima partita”, aggiunge il numero uno del calcio italiano a margine della visita all’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma.