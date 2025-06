Calcio, Gravina: “Norvegia ko inaccettabile. Spalletti? Non so”

Roma, 8 giu. (askanews) – “Luciano Spalletti è straordinario, un animo nobile che sta cercando in tutti i modi di portare avanti un progetto straordinario: gli attacchi che sta subendo sono immeritati e lo dico con la morte del cuore. E’ la persona più bella che ho incontrato nel calcio. E’ un signore”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al festival del calcio a Parma, torna sul crollo azzurro in Norvegia nel primo match di qualificazione mondiale. “. L’ho trovato molto combattivo, ha indossato la sua armatura di chi crede nei valori del calcio, è molto ferito, rappresenta il suo ruolo come un servizio all’Italia. Se lui ha responsabilità, se le ho io non siamo stati bravi a far capire a questi ragazzi l’orgoglio di rappresentare la maglia azzurra. Dobbiamo affrontare i momenti critici alzando la testa e dobbiamo rialzarci subito” continua Gravina. Il presidente federale però non esclude nulla per il futuro: “Con Luciano stiamo parlando e dobbiamo trovare la migliore soluzione per un rilancio che parte da domani sera. Non c’è un appuntamento fissato, c’è un continuo contatto con Luciano, siamo stati insieme fino a tardi, gli scenari sono diversi, lui è molto responsabile e gli faccio i complimenti, rispettiamo il nostro ct, e poi vediamo cosa verrà fuori”. “Lasciare io? Sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori, dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco, non vedo diciamo possibilità di mollare in un momento così delicato” Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sempre da Parma. “Alcuni attacchi li ritengo emblema di un immobilismo, sono strumentali e inutili, studiati a mirati” ha aggiunto.