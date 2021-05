Calcio: Gravina, ‘rinnovo Mancini era prerogativa e obbiettivo della Figc’**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Sono molto contento perché, come Roberto sa, io ho sempre ribadito il rinnovo del contratto, era un obbiettivo della Federazione, soprattutto per continuare un lavoro e dare continuità anche per il futuro. Al di là dei risultati finali, come può essere la vittoria di un torneo, c’è alla base un percorso su cui bisogna lavorare. Con Mancini l’ho condiviso, Roberto lo sta portando avanti brillantemente da due anni e dare continuità a questo lavoro era una prerogativa della federazione, un investimento della federazione che dovevamo fare e lo dovevamo per rispetto a tutti i nostri tifosi. Siamo convinti di aver fatto una scelta importante, della federazione, sostenuta dalla federazione, il contratto è tra la Federazione e Mancini, non ci sono trasversalità differenti”.Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando del rinnovo del contratto del ct azzurro Roberto Mancini.