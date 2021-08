Calcio: green pass e ingresso anticipato a stadio, disposizioni questore per Inter-Genoa

Milano 19 ago. (Adnkronos) – In occasione di Inter-Genoa, primo incontro del campionato di calcio di serie A 2021/2022, in programma sabato 21 agosto alle ore 18.30 al Meazza, la Questura di Milano invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio, aperto al pubblico fin dalle ore 15.30, per consentire l’effettuazione dei controlli di sicurezza e sanitari e per evitare assembramenti nella fase di accesso all’interno dello stadio, dove sarà obbligatorio utilizzare la mascherina.