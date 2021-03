Roma, 4 mar. – (Adnkronos) – “Questo rinnovo ha un significato particolare per me. Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”. Roger Ibanez commenta così il suo rinnovo fino al 2025 con la Roma.