Calcio, Ibrahimovic torna al Milan: sarà senior advisor

Roma, 11 dic. (askanews) – E’ ufficiale il ritorno di Ibrahimovic al Milan: sarà Senior Advisor della proprietà e lavorerà “in stretto coordinamento” con proprietà e management e con un “ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali”, si occuperà tra l’altro di “sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni” e progetti speciali come lo stadio. Terzo atto dello svedese nel mondo rossonero: dopo le due avventure da calciatore (arrivo nel 2010, scudetto nel 2011, seconda esperienza con il Milan e scudetto del 2022, poi il saluto nell’estate del 2023), Ibra torna ufficialmente al Milan questa volta nei panni dirigenziali.

